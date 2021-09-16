Son dakika... İvkovic'in ciğerlerinde yaşadığı problem sonrası hayatını kaybettiği ifade edildi. Sırp basınında çıkan haberlerde ölüm haberinin doğrulandığı ifade edildi. 1943 yılında Sırbistan'da doğan İvkovic, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biriydi. 5 sene Sırbistan milli takımı da çalıştıran Dusan İvkovic, kulüp düzeyinde iki kez Euroleague'yi kazanmıştı.
ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!
78 yaşındaki Dusan İvkovic, ciğerlerinden sorun yaşadı. Ciğerlerine su dolması sonucu yaşam savaşını kazanamayan deneyimli başantrenör, Avrupa basketbolunda efsane olarak tanınıyordu.
Partizan, Aris, Radnicki Belgrad, Sibenik, Voyvodina, PAOK, Panionis, Olympiacos, AEK, CSKA, Dinamo Moskova ve Anadolu Efes'i çalıştıran İvkovic'in kariyerine Koraç Kupası Şampiyonluğu da var.