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Giriş Tarihi: 16.9.2021 11:00 Son Güncelleme: 16.9.2021 11:08

Son dakika: Basketbol dünyasının efsane antrenörlerinden Dusan İvkovic hayatını kaybetti!

Son dakika: Basketbol dünyasının efsane antrenörlerinden Dusan İvkovic hayatını kaybetti!

Son dakika... Sırp basını duyurdu! Anadolu Efes'in eski antrenörlerinden Dusan İvkovic, 78 yaşında hayatını kaybetti. Basketbol dünyasının önemli isimlerinden biri olan İvkovic, CSKA Moskova, Olympiacos, PAOK gibi önemli takımları çalıştırmıştı.

Son dakika... İvkovic'in ciğerlerinde yaşadığı problem sonrası hayatını kaybettiği ifade edildi. Sırp basınında çıkan haberlerde ölüm haberinin doğrulandığı ifade edildi. 1943 yılında Sırbistan'da doğan İvkovic, Avrupa basketbol tarihinin en başarılı koçlarından biriydi. 5 sene Sırbistan milli takımı da çalıştıran Dusan İvkovic, kulüp düzeyinde iki kez Euroleague'yi kazanmıştı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU!

78 yaşındaki Dusan İvkovic, ciğerlerinden sorun yaşadı. Ciğerlerine su dolması sonucu yaşam savaşını kazanamayan deneyimli başantrenör, Avrupa basketbolunda efsane olarak tanınıyordu.

Partizan, Aris, Radnicki Belgrad, Sibenik, Voyvodina, PAOK, Panionis, Olympiacos, AEK, CSKA, Dinamo Moskova ve Anadolu Efes'i çalıştıran İvkovic'in kariyerine Koraç Kupası Şampiyonluğu da var.

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Son dakika: Basketbol dünyasının efsane antrenörlerinden Dusan İvkovic hayatını kaybetti!
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