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Giriş Tarihi: 17.9.2021

Güvercinleri öksüz kaldı

Güvercinleri öksüz kaldı

2014-16’da Anadolu Efes’i de çalıştıran İvkovic, akciğerinde su toplanması sonucu Belgrad’da tedavi gördüğü hastanede, 77 yaşında hayatını kaybetti

Avrupa basketbolunun efsane başantrenörlerinden Dusan İvkovic 77 yaşında hayatını kaybetti. Sırbistan basınından Sport Klub'a yapılan açıklamaya göre Dusan İvkovic, akciğerlerinde su toplanması sonucunda dün sabah tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 2014-16 yılları arasında son olarak Anadolu Efes'i çalıştıran ve 1 Temmuz 2016'da emeklilik kararı alan Ivkovic, 2017'de FIBA Hall of Fame'e seçilmiş ve yine aynı yıl EuroLeague Basketbol Efsanesi olarak onurlandırılmıştı. Anadolu Efes sonrası takım çalıştırmayan İvkovic, 2008-2013 yılları arasında ise Sırbistan Basketbol Milli Takımı'nda görev almıştı.

VUJOSEVIC'TEN ŞOK SÖZLER!
Sırp basketbolunun önemli başantrenörlerinden Dusko Vujosevic, Dusan İvkovic'in vefatına çok sevdiği güvercinlerin sebep olduğunu söyledi. Vujosevic, Prva TV'ye yaptığı açıklamada "Güvercinlerden kaptığı enfeksiyon yüzünden bazı spesifik problemleri olduğunu biliyordum. Ayrıca uçukla ilgili sorunları da vardı. Hayat bu, yarının size ne getireceğini bilemezsiniz" dedi.

DUSAN İVKOVİC'IN BAŞARILARI
KULÜP kariyerinde üçer Yunanistan ve Rusya Ligi, 2 Avrupa Ligi, birer Koraç, Saporta ve ULEB Avrupa Kupası şampiyonlukları yaşayan İvkovic, Anadolu Efes'te Cumhurbaşkanlığı ile Türkiye Kupası kaldırma başarısı gösterdi. Yunanistan, Rusya ve Avrupa Ligi'nde birer defa yılın antrenörü seçilen tecrübeli çalıştırıcı, milli takımlarda 3 Avrupa Şampiyonası ve bir FIBA Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

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Güvercinleri öksüz kaldı
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