Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Erman Kunter TBF başkan adaylığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 21.9.2021 14:38 Son Güncelleme: 21.9.2021 14:45

Erman Kunter TBF başkan adaylığını açıkladı!

AA
Erman Kunter TBF başkan adaylığını açıkladı!

Eski A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Kunter, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkan adaylığı için zaten niyetinin olduğunu belirterek, "Basketbolu yeniden ayağa kaldırmak için başkanlığa adayım." dedi.

Olağan genel kurulun kasım ayı gibi olacağına dikkati çeken Kunter, "Göreve talibiz. Bu yönde çalışmalarımızı yürütüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Oyunculuk kariyerinde İTÜ, Beşiktaş, Yenişehir Meysu, Eczacıbaşı, Fenerbahçe ve Çukurova Sanayi'nde formasını giyen Kunter, antrenör olarak ise Darüşşafaka, Beşiktaş, Galatasaray, ASVEL, Le Mans ve Galatasaray'ı çalıştırdı.

Son olarak Fransa'nın Cholet ekibini çalıştıran Erman Kunter, 1997-2000 yılları arasında ise A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başında görev yaptı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Altın fiyatları için İslam Memiş kritik seviyeleri açıklayarak tarih verdi: ‘Son alım fırsatı olacak’
Galatasaray'daki Diagne gerçeğini SABAH Spor açıklıyor
Son dakika haberi | İşte fiyat artışının önüne geçecek eylem planı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef'te mavi takım - kırmızı takım kaptanı kim oldu? Düelloyu kazanan isim...
Son dakika: Galatasaray’da Mbaye Diagne ve Ryan Babel krizi büyüyor! Fatih Terim'in kararından sonra...
Son dakika: Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Takım arkadaşına saldıran Marcao'yu affettin ama...'
SON DAKİKA | İstanbul'a 8 istasyonlu yeni hat! "İstanbul’un değerine değer katacak"
Son dakika haberi: Meteoroloji tarih vererek uyardı: Sıcaklık 10 derece düşecek, kar geliyor...
Son dakika haberi: Rusya'da Başkan Erdoğan için büyük hazırlık
Yıldız Tilbe'den korkutan haber! Hastaneye yatırılan Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Erman Kunter TBF başkan adaylığını açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA