Ergin Ataman'dan TFF'ye çağrı! "Biz neden Löw, Mancini, Guardiola, Mourinho, Lippi'yi getiremiyoruz"

"BİZ NEDEN LÖW, MANCINI, GUARDIOLA, MOURINHO, LIPPI GİBİ İSİMLERİ GETİREMİYORUZ?"

Anadolu Efes'in EuroLeague öncesi düzenlediği dijital medya gününde A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilgili söylediği sözlerin gündem olmasına değinen Ergin Ataman, şöyle konuştu: "Belki de benim girmemem gereken bir konuydu ama EuroLeague için yaptığımız basın toplantısında bir arkadaş bana futbol antrenörlüğünü sorunca, o gün gündem konusu oldu. Bir gece önce de arkadaşlarımla bunu tartışmıştık. Ben de futbolu çok yakından takip etmiyorum, Avrupa'da bildiğimiz antrenörler var. O isim de tanımadığım biri olunca internete girip baktığımda hakikaten profesyonel düzeyde, 1'inci lig ve A Milli Takım seviyesinde çalışmadığını gördüm. Bu benim garibime gitti. Biz artık Türkiye olarak her alanda en iyilerle çalışan bir dünya markası ülke olduğumuzu iddia ediyoruz. Ben de düşüncelerimi söyleyen bir insanım. Hepimizin gönlünden geçen milli takımlarımızı her branşta yerli hocaların çalıştırması. Zaten bu bizim sloganımız değil mi? Sonuçta global bir dünyada yaşıyoruz. Takımlarımızdaki oyuncularda olduğu gibi kendini ispat etmiş yabancıların da ciddi anlamda katkı verdiğini görüyoruz. Böyle düşününce böyle bir antrenör neden Türkiye'ye getirilemez diye bir düşünce oluştu. Stefan Kuntz'u tanımıyorum, bilmiyorum. Çok iyi hoca da olabilir. Ben Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir risk aldığını düşünüyorum. Ama neden biz bir Löw, Mancini, Guardiola, Mourinho, Lippi gibi isim olan ve herkesin ortak noktada buluşabileceği isimleri getiremiyoruz? Basketboldaki Obradovic gibi. Geldi, hepimize katkı sağladı, hepimiz ona saygı duyduk. Onu ben gündeme getirdim. Gönlümüz yerli bir hocadan geçiyor ama yabancı olacaksa da neden böyle bir antrenör yok diye dile getirdim. Ama tabii bundan sonra bize düşen görev, Stefan Kuntz ve ekibini desteklemek olacak. Bunun sorumluluğunu da Türkiye Futbol Federasyonu almış olacak. Seçimleri kurumlar yapar, inşallah Kuntz çok başarılı olur ve Türkiye'yi hak ettiği yerlere getirir. Sizin de hep söylediğiniz gibi son yılların en iyi jenerasyonu var. Oyuncularımızın neredeyse tamamı ilk 11'de oynayan oyuncular. Biz, Kuntz'un bu oyuncuları bir araya getirip başarılı olmasını istiyoruz. A Milli Takım seviyesinde başarılı olacaksın. Avrupa Şampiyonası'na, Dünya Kupası'na gideceksin. Belki oralarda madalya alamayacaksın ama en kötü ihtimalle ilk 8 oynayacaksın. Futbolla ilgili olarak, bir spor adamı olarak görüşlerimi bu şekilde belirttim."

"FATİH TERİM HER SENE ŞAMPİYON OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK. BİRAZ SABRETMEK VE POZİTİF OLMAK GEREKİYOR, HENÜZ SEZONUN BAŞI"

Galatasaray'ın Aytemiz Alanyaspor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynadığı Süper Lig karşılaşmasında taraftarların oyuncuları ıslıklaması ve teknik direktör Fatih Terim'in buna tepki göstermesine değinen Ataman, psikolojik bir sıkıntımız olduğunu dile getirerek, "Pandeminin sonucu olarak insanların sosyal medyada sosyalleştiği, sosyal medyanın da Türkiye'de sürekli negatiflikten beslendiği bir ortam var. Bunun da getirmiş olduğu birikimle bana göre taraftarlar, sahaya geldiklerinde şunu unutmaya başladılar; taraftar, takıma sahip çıkan kişi demek. Biz hep taraftarın 12'nci oyuncu olmasını ve bir sinerji yaratmasını istiyoruz ama sürekli bir kaos ve eleştiri var. Galatasaray'da son 1 yılda eski başkanımız Mustafa Cengiz ile alakalı olarak bir başkanlık kaosu vardı. Şimdi yeni bir ekip geldi, çoğu taraftarın da beklediği genç bir başkan geldi. Takımın başında Türk futbol tarihinin en başarılı antrenörü var. Fatih Terim de her sene şampiyon olacak diye bir şey yok. Şampiyonluk kaybettiği 1-2 sezon var. Bir hoca üst üste 2 sene şampiyonluk kaybeder, takım çok kötü olur, o zaman yönetim bunu değerlendirir. Geçmişteki başarılarımızı sürekli gündeme getirelim demiyorum ama sonuçta yeni bir yönetim var. Bunu rakiplerimizin yapması doğal çünkü bir rekabet var ortada. Ben açıkçası hocanın şu anki psikolojisini çok iyi anlayabiliyorum. Zamanında ben de bu tarz sıkıntıları, belki de fazlasını yaşamıştım. Bütün Galatasaraylıları sağduyuya davet ediyorum. Sosyal medyayı çok aktif kullanmıyorum ama arada eşimin hesaplarından girip bakıyorum. Bir bölünmüşlük gözüküyor. Evet, farklı gruplar olabilir ama bütün grupların hedefin Galatasaray'ı desteklemektir. Biraz sabretmek ve pozitif olmak gerekiyor bana göre. Biz hepimiz takımımızın başarısını istiyoruz. O psikolojide antrenör de motive olamaz, oyuncu da motivasyonunu kaybeder. Sonuçta takımımıza zarar veriyoruz. Rakip takımın yapmak istediklerini biz kendimiz yapıyoruz. Sukunetin sağlanması gerekiyor. Bu konuda herkese görev düşüyor. Galatasaray taraftarı, dünyanın sayılı taraftar gruplarından bir tanesi. Herkesin bu markaya sahip çıkması gerekiyor. Bunu yaratanları da taraftarın kendi içerisinde ayıklaması ve dışlaması gerekiyor. Tabii belli bir süre sonra takım başarısız giderse yönetim bunun kararını verir, taraftar da tepkisini gösterebilir ama daha sezon başındayız" diyerek sözlerini noktaladı.