Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın başlıyor
Giriş Tarihi: 24.9.2021 11:27

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın başlıyor

AA
ING Basketbol Süper Ligi’nde 2021-2022 sezonu yarın başlıyor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 1 Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor.

ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla başlayacak. Toplam 16 takımın mücadele edeceği ligde, normal sezonun 1 Mayıs 2022'de tamamlanması planlanıyor.

Ligde müsabakalar yüzde 50 seyirci kapasitesiyle oynanacak, misafir takımın seyircilerinin salona girişlerine izin verilmeyecek. Karşılaşmalar, TRT Spor ve Tivibu'dan canlı olarak yayımlanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu son iki sırada bitirecek takımlar küme düşecek. Normal sezonu ilk 8 sırada tamamlayacak ekipler ise çapraz eşleşmeyle play-off'ta mücadele edecek.

İŞTE İLK HAFTA PROGRAMI!

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

15.30 Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Karataş Şahinbey)

18.00 Frutti Extra Bursaspor-Semt77 Yalovaspor (TOFAŞ)

20.15 Anadolu Efes-Yukatel Merkezefendi Belediyesi (Sinan Erdem)

26 Eylül Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Galatasaray Nef (Gazanfer Bilge)

15.30 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (ENKA)

18.00 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Icrypex (Ülker Spor ve Etkinlik)

20.15 Darüşşafaka-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)

EN ÇOK OKUNANLAR

Yerli otomobil fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: İllerden peş peşe kar haberleri gelmeye başladı
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar: 5 zincir markete operasyon! ABD ve anlaşmalar...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe maçı sonrası Cüneyt Çakır'a çok sert sözler! "Onu duman edeceğim"
Okullar kapanacak mı ve online eğitim kararı alındı mı? Okullarda yüz yüze eğitim devam edecek mi?
Bankaların kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji'den sarı ve turuncu kodlu alarm! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Kuvvetli geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Yerli aşı Turkovac için son dakika haberi: Çok az kaldı
45 iş kolunda erken emeklilik imkanı
ARKADAŞINA GÖNDER
ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu yarın başlıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA