Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Irmak Avcu, Beşiktaş’ta
Giriş Tarihi: 25.9.2021 11:03

Irmak Avcu, Beşiktaş’ta

İHA
Irmak Avcu, Beşiktaş’ta

Kayseri Kolej Basketbol altyapısından yetişen Irmak Avcu, Beşiktaş Basketbola transfer oldu.

Kayseri Koleji Basketbol Spor Kulübü Türk Sporuna oyuncu yetiştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne kadar birçok sporcu yetiştiren Kolej Basketbol Spor Kulübü, Kayseri'de basketbol adına da önemli işler yapmaya devam ediyor.

3 yıldır Kayseri Kolej Basketbol altyapısında çeşitli kategorilerde forma giyen 2007 doğumlu sporcu Irmak Avcu, artık İstanbul'un güçlü ekibi Beşiktaş Bayan Basketbol takımında forma giyecek. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp Irmak'ın transferi için anlaştı. Anlaşmanın ardından Irmak Avcu, yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Kayseri Koleji Basketbol Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sporcumuz Irmak Avcu Beşiktaş Spor Kulübüne transfer olmuştur. Başarılarının devamı dileriz. Emeği geçen Melik Aksoy, Şirvan Çeçen, Murat Bozdemir, A. Serkan Öztürk ve Mükremin Karakaya'ya teşekkür ederiz" denildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tıp hatasının ölümcül bedeli! Vasiyet edip canına kıydı
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın skandalları bitmiyor! İşte 17 yaşındaki Fox TV stajyerinin itirafları! Taciz mesajları ortaya çıktı
Konut sektöründe tarihi hamle! 60 aya sıfır faiz
"Beş büyüklere" yaptırım yolda! Ticaret Bakanlığı'da harekete geçti...
Bankaların kredi faiz oranları 2021: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim edecek mi? Okullar uzaktan mı devam edecek, online eğitim yapılacak mı?
İŞKUR KPSS şartsız personel ve memur alımı müjdesi! 4 bin - 7 bin TL maaşla ilkokul mezunu güncel İŞKUR personel alımı ilanları 2021
Yerli otomobil TOGG fiyat açıklaması geldi! TOGG fiyatı ne kadar olacak?
Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor: Tek tip kıyafet uygulaması başladı! Özel güvenlik kıyafetleri nasıl olacak?
Altay maçı sonrası Sergen Yalçın'a eleştiri! "En büyük hatası..." Gökhan Töre, Kenan Karaman, N'Sakala
ARKADAŞINA GÖNDER
Irmak Avcu, Beşiktaş’ta
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA