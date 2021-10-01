Hatayspor tur atladı 90-52

Antakya Spor Salonunda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Bordo-Beyazlılar karşılaşmanın ilk çeyreğini 23-19 önde kapattı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Hatayspor Kadın Basketbol takımı karşılaşmanın ilk yarısını 43-28 önde kapatmayı başardı.

İkinci yarıda da iyi oyununu devam ettiren Bordo-Beyazlılar üst üste buldukları sayılarla karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 66-42 önde kapatarak rakibi ile arasındaki sayı farkını 24 sayıya çıkardı. Karşılaşmanın son çeyreğinde rakibine sadece 10 sayı atma imkanı tanıyan Hatayspor Kadın Basketbol takımı bulduğu 24 sayı ile karşılaşmadan 90-52 galip ayrılarak ismini bir üst tura yazdırdı. Hatayspor Kadın Basketbol takımı İsrail'de oynadığı karşılaşmayı da 76-59 kazanmıştı.

KARŞILAŞMAYI HATAY PROTOKÜ DE İZLEDİ

Fıba Kadınlar Avrupa Kupası rövanş maçını Hatay protokolü de izledi. Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, eşleri ile birlikte maçı izleyerek Hatayspor Kadın basketbol takımını destekledi. Maçtan sonra bir üst tura çıkan bordo-beyazlı takımı ayakta alkışlayan Vali Doğan ve Başkan Savaş, soyunma odasına inerek Hatayspor Kadın Basketbol takımının baş antrenörü Ekin Baş ve sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.