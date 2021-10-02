Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a 46 sayı fark!
Giriş Tarihi: 2.10.2021 18:20

Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a 46 sayı fark!

AA
Anadolu Efes’ten Beşiktaş’a 46 sayı fark!

ING Basketbol Süper Lig'in ikinci haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Icrypex'i 46 sayı farkla 101-55 yendi. Anadolu Efes ikinci galibiyetini alırken, siyah-beyazlı ekip ikinci kez mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında dışarıdan etkili olan Beşiktaş Icrypex, Buliett ve Bone'un üç sayılık basketleriyle 8-7 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, boyalı alanda iyi savunma yapan rakibi karşısında dışarıdan kaçırmaya başladı ve Anadolu Efes, Beaubois'in basketleriyle 7. dakikada 16-10 üstünlük yakaladı. Dış şutlarda Anderson ile sayı üretmeye devam eden ve son dakika içinde farkı 18 sayıya (33-15) çıkaran konuk ekip, ilk çeyreği de 33-17 önde geçti.

Anadolu Efes'ın boyalı alandaki iyi savunması karşısında pota altında şut imkanı bulamayan ve dışarıdan da dengesiz atışlar yapan siyah-beyazlı takım, 7 dakika sayı üretemedi. Anderson ile üç sayılık basketler kazanan lacivert-beyazlı ekip, 3. periyot sonunda farkı 37 sayıya çıkardı: 22-59.

Karşılaşmanın 3. periyodunu 84-40 önde geçen Anadolu Efes, karşılaşmayı da 101-55 kazandı.

BEŞİKTAŞ ICRYPEX: 55 - ANADOLU EFES: 101

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Aytuğ Ekti, Erşan Kartal, Musa Kazım Çetin

Beşiktaş Icrypex: Bone 10, Egehan Arna 2, Bluiett 10, Furkan Haltalı 1, Lawson 12, Hollis-Jefferson 6, Ercan Osmani 10, Oğuzhan Göktepe, Mehmet Yağmur 2, Yağız Aksu 2, Hakan Sayılı

Anadolu Efes: Larkin 4, Beaubois 21, Tolga Geçim 1, Singleton 16, Petrusev 15, Anderson 19, Doğuş Balbay 3, Dunston 8, Yiğitcan Saybir 7, Buğrahan Tuncer 4, Erten Gazi 3, Ömer Can İlyasoğlu

1. Periyot: 17-33

Devre: 22-59

3. Periyot: 40-84

EN ÇOK OKUNANLAR

Bu kerpiç evden bir cerrah bir polis, bir öğretmen iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
İbrahim Tatlıses'den ilk eşini kızdıran sözler! İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Sara açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Fenerbahçe Olympiakos maçı sonrası skandal sözlere tepki! 'O aşağılık adama karşı Ali Koç gerekeni yapmalıydı...'
Son dakika: Milli takımda sürpriz isimler! Stefan Kuntz Milli takım aday kadrosunu açıkladı
Son dakika haberi: Milyonlara vergi müjdesi! İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları
İstanbul yeni metro hatlarına kavuşuyor: Bakanlık hayata geçirecek! Tarihler netleşti
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021 2022 MEB Okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer son dakika duyurdu!
İŞKUR 5 bin TL maaşlı KPSS şartsız personel ve memur alımı yapıyor! Güncel 2021 İŞKUR personel ve memur ilanları sorgula!
AFAD En az lise mezunu 1749 işçi - personel alımı yapacak! AFAD personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları nelerdir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Anadolu Efes'ten Beşiktaş'a 46 sayı fark!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA