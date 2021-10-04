Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz’dan Stefan Kuntz açıklaması!

2022 Dünya Kupası grup eleme maçlarında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ozan Tufan ve Rıdvan Yılmaz, antrenman öncesi Stefan Kuntz ile ilgili soruları yanıtladı.

OZAN TUFAN'DAN STEFAN KUNTZ AÇIKLAMASI

"Yeni hocamıza her anlamda yardımcı olmaya çalışacağız. Bu grubu en iyi şekilde nasıl tamamlarız, ona bakacağız. İnşallah sonu güzel olur. Hocamız disiplini ön planda tutmak ve mental olarak iyi hazırlanmamızı istiyor bizden"

"Kötü bir Hollanda maçı geçirdik. Şenol hocayı suçlamamak gerekiyor. Bir sorumlu var ise, hepimiz elimizi taşın altına koymamız lazım. Sahada oynayan bizleriz sonuçta. Önümüzde zor bir Norveç maçı var. Önemli eksiklikleri var. Biz sonuçta kendi oyunumuzu oynayacağız."

"Takımımızda çok kaliteli isimler var. Norveç'teki eksiklerin artısı olacaktır elbette. Bizler aldığımız direktiflerle sahada mücadelemizi göstereceğiz."

RIDVAN YILMAZ: "HOCAMIZ CANA YAKIN DAVRANIYOR"

"Bizlere görev verildiği halde yapmaya hazırız. Herkesin hayali milli forma. Hocamız hepimizle birebir görüştü. İlk defa yabancı bir hocayla çalışacağım ben de. Bizlere cana yakın davranıyor."