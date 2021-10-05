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Giriş Tarihi: 5.10.2021 10:27 Son Güncelleme: 5.10.2021 10:27

NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi

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NBA’de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında milli oyuncular Philadelphia 76erslı Furkan Korkmaz ile Miami Heatli Ömer Faruk Yurtseven, sahaya çıktı.

NBA'de 2021-22 sezonu öncesinde oynanan 9 hazırlık maçında, iki Türk oyuncu mücadele etti.

Miami Heat'in konuk ettiği Atlanta Hawks'ı 125-99 yendiği maçta Tyler Hero 26 sayıyla galibiyette önemli rol üstlenirken, mücadelede 14 dakika süre alan Ömer Faruk Yurtseven ise 4'ü hücum olmak üzere 8 ribaunt, 4 sayı ve 1 asistle oynadı.

Toronto Raptors'ın ağırladığı Philadelphia 76ers'ı 123-107'lik skorla geçtiği maçta, 18 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 13 sayı, 4 ribaunt ve 1 asist üretmesine rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

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NBA'de hazırlık maçlarında iki Türk oyuncu forma giydi
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