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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Ev fiyatına Kobe forması!

Ev fiyatına Kobe forması!

ABD’li efsane basketbolcunun imzalayıp G.Saray’a hediye ettiği forma 1 milyon 200 bin TL fiyatla satışa sunuldu

Forma koleksiyonerliğinin artması ile birlikte formalara olan ilgi çağalırken, imzalı formalar, işi ticari bir boyuta taşıdı. 2011 yılında İstanbul'u ziyaret eden ve G.Saray Stadı'nda sahaya çıkıp futbol oynayan Kobe Bryant'ın imzalı orijinal forması tam 1 milyon 200 bin TL'den satışa çıktı. 26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcunun G.Saray ziyaretinde giydiği ve 'imzalayıp kulübe hediye ettiği orijinal forma' notu düşülerek rekor bir fiyatla satışa çıkarılan forma alıcılarını beklemeye başladı. Kobe'nin formasının yanı sıra F.Bahçe'den Roberto Carlos'un kulübün 100. yılında giydiği, özel üretilen ve herkesin imzaladığı formaya ise 1 milyon TL isteniyor.

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Ev fiyatına Kobe forması!
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