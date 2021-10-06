Ev fiyatına Kobe forması!

ABD’li efsane basketbolcunun imzalayıp G.Saray’a hediye ettiği forma 1 milyon 200 bin TL fiyatla satışa sunuldu
Forma koleksiyonerliğinin artması ile birlikte formalara olan ilgi çağalırken, imzalı formalar, işi ticari bir boyuta taşıdı. 2011 yılındaİstanbul'u ziyaret eden ve G.SarayStadı'nda sahaya çıkıp futbol oynayanKobe Bryant'ın imzalı orijinal forması tam 1 milyon 200 bin TL'den satışa çıktı. 26 Ocak 2020'de geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li efsane basketbolcunun G.Saray ziyaretinde giydiği ve 'imzalayıp kulübe hediye ettiği orijinal forma' notu düşülerek rekor bir fiyatla satışa çıkarılan forma alıcılarını beklemeye başladı. Kobe'nin formasının yanı sıra F.Bahçe'den Roberto Carlos'un kulübün 100. yılında giydiği, özel üretilen ve herkesin imzaladığıformaya ise 1 milyon TL isteniyor.