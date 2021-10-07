Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oluyor! (CANLI)
Giriş Tarihi: 7.10.2021 22:05 Son Güncelleme: 7.10.2021 22:09

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oluyor! (CANLI)

Fenerbahçe Beko, Panathinaikos’a konuk oluyor! CANLI

THY EuroLeague'de basketbol heyecanı devam ediyor. EuroLeague'in 2. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Panathinaikos ile karşılaşıyor. Kızılyıldız galibiyeti ile turnuvaya iyi bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, Yunanistan temsilcisini geçerek 2'de 2 yapmak istiyor.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP'a konuk oldu. Bu akşam saat 21.00'de başlayan mücadele, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetiyor.

Temsilcimiz, sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etmişti.

CANLI SKOR

1. PERİYOT: Panathinaikos 20-21 Fenerbahçe Beko

2. PERİYOT: Panathinaikos 45-46 Fenerbahçe Beko

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Sergen Yalçın'a çarpıcı sözler! "Başka hoca küfredince 8 maç..."
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı: 3600 ek gösterge için tarih verdi
Son dakika haberi | Iğdır, Aleyna Ağgül için ayaklandı
Son dakika... Fenerbahçe'ye golcü müjdesi! Seneler önce ezeli rakip Galatasaray'ı yıkmıştı...
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma günü kritik olacak!
Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Serenay Sarıkaya'dan Kerem Bürsin'i çıldırtan teklif! Ayrılık nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!
SON DAKİKA | İŞKUR ilana çıktı: 130 bin personel alımı yapılacak!
Burak Sergen’i aldatan eşi Nihan Ünsal’ı GÜNAYDIN suçüstü yakaladı! Nihan Ünsal baltayı taşa vurdu!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması! 'Sözünü verdik'
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oluyor! (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA