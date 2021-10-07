Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a konuk oluyor! (CANLI)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2021-22 sezonu 2. hafta maçında Panathinaikos OPAP'a konuk oldu. Bu akşam saat 21.00'de başlayan mücadele, beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Angel Miguel Perez (İspanya), Gytis Vilius (Litvanya), Milos Koljensic (Karadağ) hakem üçlüsü yönetiyor.
Temsilcimiz, sezonun ilk maçında Kızılyıldız'ı 61-57 mağlup etmişti.
CANLI SKOR
1. PERİYOT: Panathinaikos 20-21 Fenerbahçe Beko
2. PERİYOT: Panathinaikos 45-46 Fenerbahçe Beko