İsrail’den çirkin tavır

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk maçında önceki gece Pınar Karşıyaka, son saniye basketiyle İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı deplasmanda 86-84 yenmişti. Bu galibiyeti hazmedemeyen İsrailliler, havalimanında Karşıyaka kafilesine zorlukçıkardı. İsrail güvenlik görevlileri, 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na giden Karşıyakakafilesinin çantalarında 1 saat boyuncaarama yaptı. Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat05.00'e ertelenirken, ekibimiz saat 07.30'da İzmir'e geldi. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar da, "İsrail'den dönerken havalimanındamaruz kaldığımız muamele bizişaşırttı" ifadelerini kullandı.