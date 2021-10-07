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Giriş Tarihi: 7.10.2021

İsrail’den çirkin tavır

İsrail’den çirkin tavır
FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun ilk maçında önceki gece Pınar Karşıyaka, son saniye basketiyle İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı deplasmanda 86-84 yenmişti. Bu galibiyeti hazmedemeyen İsrailliler, havalimanında Karşıyaka kafilesine zorluk çıkardı. İsrail güvenlik görevlileri, 01.30'da planlanan özel uçakla İzmir'e dönmek için Ben Gurion Havalimanı'na giden Karşıyaka kafilesinin çantalarında 1 saat boyunca arama yaptı. Bu süreçte kafile uçağa binmeye başladı. Ancak aramanın bitmemesi ve havalimanının saat 02.00'de kapanmasından dolayı kafile uçaktan indirildi. Uçuş saat 05.00'e ertelenirken, ekibimiz saat 07.30'da İzmir'e geldi. Pınar Karşıyaka Genel Menajeri Selim Çınar da, "İsrail'den dönerken havalimanında maruz kaldığımız muamele bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

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İsrail’den çirkin tavır
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