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Giriş Tarihi: 7.10.2021 13:54 Son Güncelleme: 7.10.2021 13:54

NBA ne zaman başlıyor 2022? NBA ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler

NBA ne zaman başlıyor 2022? NBA ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler

Amerika Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) basketbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Basketbol dünyasına adını altın harflerle yazdıran takım ve oyuncuların yer aldığı ligi izlemek isteyenler “NBA ne zaman başlıyor 2022?” şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan “NBA ne zaman başlıyor 2022?” sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

"NBA ne zaman başlıyor 2022?" sorusu basketbolseverler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor.

NBA NE ZAMAN BAŞLIYOR 2022?

Basketbolseverler tarafından merak konusu olan güncel NBA takvimi detayları şöyle;

  • 19 EKİM: Sezon başlangıcı
  • 10 Nisan 2022: Normal sezonun sona ermesi
  • 12-15 Nisan 2022: Play- In turnuvası
  • 16 Nisan 2022: Play- Off başlangıç tarihi
  • 2 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin başlangıcı
  • 19 Haziran 2022: NBA Finalleri'nin başlangıcı
  • 23 Haziran 2022: NBA Draftı


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NBA ne zaman başlıyor 2022? NBA ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler
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