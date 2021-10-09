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Giriş Tarihi: 9.10.2021

Son pişmanlık fayda etmedi!

Son pişmanlık fayda etmedi!

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında son çeyreğe 11 sayı geride gitti. Dördüncü periyotta etkili performansla farkı 2’ye kadar düşürse de geri dönüş için yeterli olmadı

THY EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'ya 100- 96 kaybederek yeni sezona 2'de 0'la başladı. Karşılaşmaya tutuk giren lacivert-beyazlılar, Micic'in 13 sayısına rağmen zayıf savunma yaparak ilk çeyreği 26-21 geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan temsilcimiz, Larkin'in de oyuna dahil olmasıyla başa baş mücadele ederek farkı korudu ve soyunma odasına 51-46 Rus ekibinin üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta Efes'in hatalarını başta Shengelia olmak üzere iyi değerlendiren CSKA Moskova, farkı iyice artırdı ve son çeyreğe 79-68 galip girdi. Final bölümünde Efes, "Son şampiyon" unvanını hatırladı. Micic ve Moermen'ın etkili oyunuyla fark 2'ye kadar indi. Ancak bu performans geri dönüşe yetmedi ve temsilcimiz 100-96'lık skorla 2. maçında da mağlup oldu.

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Son pişmanlık fayda etmedi!
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