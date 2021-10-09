Son pişmanlık fayda etmedi!

Anadolu Efes, CSKA Moskova karşısında son çeyreğe 11 sayı geride gitti. Dördüncü periyotta etkili performansla farkı 2’ye kadar düşürse de geri dönüş için yeterli olmadı
THY EuroLeague'in son şampiyonu Anadolu Efes, sahasında CSKA Moskova'ya 100- 96 kaybederek yeni sezona 2'de 0'la başladı. Karşılaşmaya tutuk giren lacivert-beyazlılar, Micic'in 13 sayısınarağmen zayıf savunmayaparak ilk çeyreği 26-21geride kapattı. İkinci periyotta toparlanan temsilcimiz, Larkin'in de oyuna dahil olmasıyla başa baş mücadele ederek farkı korudu ve soyunma odasına 51-46 Rus ekibinin üstünlüğüyle gidildi. Üçüncü periyotta Efes'in hatalarını başta Shengeliaolmak üzere iyi değerlendirenCSKA Moskova, farkı iyice artırdı ve son çeyreğe 79-68 galip girdi. Final bölümünde Efes, "Son şampiyon" unvanını hatırladı. Micic veMoermen'ın etkili oyunuylafark 2'ye kadarindi. Ancak bu performans geri dönüşe yetmedi ve temsilcimiz 100-96'lık skorla 2. maçında da mağlup oldu.