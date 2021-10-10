Haber hattı

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Giriş Tarihi: 10.10.2021

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Bahçeşehir başladı Fenerbahçe bitirdi
ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile F.Bahçe Beko arasındaki mücadele nefesleri kesti. Sarı-lacivertliler, 79-78 kazanıp 3'te 3 yaptı. İlk çeyreği 24-19 ev sahibi Kırmızı Ejderhalar önde tamamlarken, ikinci çeyrekte üstünlüğü ele alan Kanarya soyunma odasına 38-36 önde gitti. İkinci yarıya iki ekip de skor üretiminde sıkıntılı başladı ve ilk üç buçuk dakikalık bölüm 41-41 geçildi. Bahçeşehir, Jamar Smith'in üçlükleriyle dirense de Kanarya, son periyoda 58-54 avantajlı girdi. Üstünlük sürekli el değiştirdi. Sarı-lacivertli ekip, bitime 7 saniye kala Vesely'nin attığı basketle mücadeleyi tek sayı farkla 79-78 kazandı. Bahçeşehir Koleji'nde Jamar Smith 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, F.Bahçe adına De Colo 15 sayı kaydetti. Diğer sonuçlar şöyle: Galatasaray Nef-Aliağa Petkimspor: 95-81, Darüşşafaka-TOFAŞ: 94-78, Bursaspor-Beşiktaş: 73-76

Şampiyona yan bakılmıyor
YENİ sezona Spor Toto Şampiyonlar Kupası zaferi ile giren Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, ligde de ilk maçında Yeşilyurt'u 3-0 yendi. 25-12, 25-13 ve 25-8'lik setlerle rakibine kolay üstünlük kuran VakıfBank'ta milli pasör çaprazı Meryem Boz 15 sayı ile karşılaşmanın en skoreri olurken, Derya Cebecioğlu 10 sayı ile çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu. Diğer sonuçlar: Nilüfer Bld-Eczacıbaşı: 1-3, Galatasaray-PTT: 1-3, MGSKarayolları: 3-0. AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise dün oynanan sezonun ilk maçında Bingöl Solhanspor'u deplasmanda 3-0 mağlup eden Yeni Kızıltepespor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Messi: Başka çarem kalmamıştı
BARCELONA'DAN ayrılarak Fransız ekibi PSG'ye imza atan Lionel Messi, suskunluğunu France Football'a bozdu. Copa America'dan sonra Barcelona'ya yeni sezona hazırlanmak için döndüğünü belirten Arjantinli yıldız, "Amacım yeni sözleşme imzalayıp hemen idmanlara başlamaktı. Ancak Barcelona'ya döndüğümde artık takımda kalamayacağımı ve başka bir kulüp bulmam gerektiğini gördüm. Barcelona, benim takımda devam etmeyeceğimi belirten bir açıklama paylaştı. Nereye gideceğimi sormaya başladım. Aklımdan çok farklı şeyler geçti ancak ayrılmaktan başka çarem yoktu. Kabul etmek zorundaydım" diyerek içini döktü.

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