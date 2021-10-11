Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Cleveland, Chicago'ya kaybetti! Cedi Osman'ın 11 sayısı yetmedi
Giriş Tarihi: 11.10.2021 11:20

Cleveland, Chicago'ya kaybetti! Cedi Osman'ın 11 sayısı yetmedi

AA
Cleveland, Chicago’ya kaybetti! Cedi Osman’ın 11 sayısı yetmedi

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Chicago Bulls, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-101 mağlup etti. 25 dakika süren alan milli basketbolcumuz Cedi Osman 11 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.

NBA 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi. Çekişmeli geçen ve Bulls'un 1 sayı farkla kazandığı maçta, takıma galibiyeti getiren oyuncular, 23 sayıyla DeMar DeRozan ile 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Alize Johnson oldu. Cavaliers'ta Lauri Markkanen 18 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 10 ribaunt, Jarrett Allen 12 sayı ve 8 ribaunt, maça sonradan girerek 25 dakika süren alan Cedi Osman ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.

PHOENIX SUNS, LAKERS'I FARKLI GEÇTİ
Öne çıkan diğer maçta Phoenix Suns, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 123-94 mağlup etti. Suns'ta Chris Paul 15 sayı ve 5 asist, Landry Shamet 13 sayı, JaVale McGee ile Jalen Smith 12'şer sayı ve 9'ar ribaunt, Deandre Ayton 11 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. LeBron James'in forma giymediği Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 6 asist, Carmelo Anthony 17 sayı, Russell Westbrook ise 8 sayı ve 5 asistle mücadele etti.

SONUÇLAR
Orlando Magic-San Antonio Spurs: 100-101
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 101-102
Milwaukee Bucks-Oklahoma City Thunder: 130-110
Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 94-123

EN ÇOK OKUNANLAR

MasterChef kim elendi? 10 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik gecede şok eleme, duyan herkes şaşkına döndü!
Son dakika: Aldatan kadını günlüğü ele verdi! Kocası satır satır okudu...
Türkiye-Norveç sonrası acı gerçekler ortaya çıktı! "Milli takıma gelmeyi angarya gibi görüyor"
İŞKUR personel alımı ilanları, başvuru şartları ve tarihleri 2021: İŞKUR en az 6 bin TL maaşlı ve KPSS şartsız personel alımı yapacak!
Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı'dan yıllar sonra gelen itiraf! "Keşke Pınar Altuğ ayrıldığında ben de ayrılsaydım"
SON DAKİKA | Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik hakkı ve fatura indirimleri
Son dakika haberi: Milyonların gözü bu kabine toplantısı ve Başkan Erdoğan'da
Altın fiyatları için çifte destek! Altın uzmanı İslam Memiş ‘Alım fırsatı’ veren seviyeleri açıkladı
Son dakika: Türkiye-Norveç maçı sonrası Caner Erkin için olay sözler! "İçim acıyarak söylüyorum ki..."
Son dakika: Dev finale damga vuran olay! İspanyollar isyanda, hakem...
ARKADAŞINA GÖNDER
Cleveland, Chicago'ya kaybetti! Cedi Osman'ın 11 sayısı yetmedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA