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Giriş Tarihi: 12.10.2021 21:05

Brooklyn Nets'in yıldızı Irving aşı şoku! Maçlara çıkamayacak

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Brooklyn Nets’in yıldızı Irving aşı şoku! Maçlara çıkamayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak. Takımın menajeri Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

Brooklyn Nets'in genel menajeri Sean Marks, yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti.

IRVING'E ÖDEME YAPILMAYACAK

Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı. Brooklyn Nets, kadrosundaki Kevin Durant, James Harden ve Irving gibi yıldızlarıyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu.

ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

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Brooklyn Nets'in yıldızı Irving aşı şoku! Maçlara çıkamayacak
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