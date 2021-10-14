‘Basketbola değer kattık’

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim olarak önemli işler yaptıklarını ve yeniden seçilmeleri halinde ikinci dönemde daha da iyi calışacaklarını söyledi. Türkoğlu, "5 yılda basketbola değerler kattığımızı düşünüyoruz. İki adayın dahaçıkması basketbolun nekadar istenilir, arzu edilir ve cazip halegeldiğini gösteriyor. Ligimiz Avrupa'nınen iyi ligleri arasında" dedi. Camia içindeki insanların kendisine ulaşamadığı yönündeki eleştiriye yanıt veren Türkoğlu, "Telefonumher zaman herkese açık. Bukonuda herkesle yüzleşmeyehazırım" ifadelerini kullandı