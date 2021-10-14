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Giriş Tarihi: 14.10.2021

‘Basketbola değer kattık’

‘Basketbola değer kattık’
TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yönetim olarak önemli işler yaptıklarını ve yeniden seçilmeleri halinde ikinci dönemde daha da iyi calışacaklarını söyledi. Türkoğlu, "5 yılda basketbola değerler kattığımızı düşünüyoruz. İki adayın daha çıkması basketbolun ne kadar istenilir, arzu edilir ve cazip hale geldiğini gösteriyor. Ligimiz Avrupa'nın en iyi ligleri arasında" dedi. Camia içindeki insanların kendisine ulaşamadığı yönündeki eleştiriye yanıt veren Türkoğlu, "Telefonum her zaman herkese açık. Bu konuda herkesle yüzleşmeye hazırım" ifadelerini kullandı

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‘Basketbola değer kattık’
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