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Giriş Tarihi: 15.10.2021

Fenerbahçe, Kazan’ı katladı rekor kırdı!

Fenerbahçe, Kazan’ı katladı rekor kırdı!
THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya ekibi Unıcs Kazan'ı konuk etti. Sarılacivertliler, rakibini 80-41 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. 2013-14 sezonunda Baskonia'yı 34 sayı farkla mağlup eden Fenerbahçe, Kazan karşısında 39 sayılık fark yaparak kendi rekorunu geliştirdi. Kanarya, ayrıca EuroLeague'de bir maçta en az sayı (40) yediği bir maçı geride bıraktı. Fenerbahçe'de Shayok 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda ise şu sonuçlar alındı: Hatayspor-WBC Enisey: 100-76. Horizont-Mersin Yenişehir Bld: 55-78, Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol: 84-57, Nika Syktyvkar- Ormanspor: 74-76.

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Fenerbahçe, Kazan’ı katladı rekor kırdı!
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