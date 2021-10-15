Fenerbahçe, Kazan’ı katladı rekor kırdı!

THY Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya ekibi Unıcs Kazan'ı konuk etti. Sarılacivertliler, rakibini 80-41 yenerek tarihi bir galibiyet aldı. 2013-14 sezonunda Baskonia'yı 34 sayı farkla mağlup eden Fenerbahçe, Kazan karşısında 39sayılık fark yaparakkendi rekorunu geliştirdi. Kanarya, ayrıca EuroLeague'de birmaçta en az sayı (40)yediği bir maçı geridebıraktı. Fenerbahçe'de Shayok 17 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. FIBA KadınlarAvrupa Kupası'ndaise şu sonuçlar alındı:Hatayspor-WBC Enisey: 100-76. Horizont-Mersin Yenişehir Bld: 55-78, Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol: 84-57, Nika Syktyvkar- Ormanspor: 74-76.