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Giriş Tarihi: 16.10.2021 00:34

THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda Milano'ya mağlup oldu!

İHA
THY Euroleague’de Anadolu Efes deplasmanda Milano’ya mağlup oldu!

THY Euroleague'de son şampiyon temsilcimiz Anadolu Efes kötü gidişata dur diyemedi. Deplasmanda Milano'ya konuk olan Anadolu Efes sahadan 75-71 mağlup ayrıldı ve 4 maçını da kaybetmiş oldu. Milano ise 4 maçını da kazanarak liderliğe yükseldi.

Anadolu Efes, THY Euroleague 4. hafta maçında deplasmanda İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan'a 75-71 mağlup oldu.

ANADOLU EFES 4 MAÇINI DA KAYBETTİ

Lige kötü bir başlangıç yapan son şampiyon Anadolu Efes, üst üste dördüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip ise aldığı galibiyetle 4'te 4 yaptı.

İKİ TAKIMDA SKOR DAĞILIMI

AX Armani Exchange Milan: Melli x, Tarczewski x, Hall xx 13, Delaney xxx 16, Shields xx 12, Grant xx 3, Rodriguez x 3, Ricci x, Mitoglou xx 9, Hines xx 8, Datome xx 11

Başantrenör: Ettore Messina

Anadolu Efes: Larkin xx 13, Singleton xx 5, Moerman xx 12, Micic xxx 17, Petrusev xx 10, Beaubois x 3, Tolga Geçim x 6, Doğuş Balbay x, Erten Gazi x, Pleiss, Dunston xx 5

Başantrenör: Ergin Ataman

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THY Euroleague'de Anadolu Efes deplasmanda Milano'ya mağlup oldu!
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