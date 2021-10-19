Fenerbahçe Efes’i dağıttı

Takım olarak iyi performans sergileyen Kanarya, sert savunmasıyla lacivert-beyazlıları duvara toslattı
ING Basketbol Süper Ligi'nin namağlup iki takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadelesinde kazanan 90-68'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Maça Booker'ın müthiş oyunuyla giren Kanarya, Şehmus'un da katkısıyla ilk çeyreği 24-16 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada hata yapmayan, hücumda da takım olarak iyi oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 47-31 önde gitti. Üçüncü çeyrektede etkili performanssergileyip Biberovic ilecoşan sarı-lacivertliler,son çeyreğe 68-45üstün girdi. Bu bölümde de rakibine şans tanımayan F.Bahçe, parkeden 90-68 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı ve liderliğe kuruldu. Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.