Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe Efes’i dağıttı
Giriş Tarihi: 19.10.2021

Fenerbahçe Efes’i dağıttı

Fenerbahçe Efes’i dağıttı

Takım olarak iyi performans sergileyen Kanarya, sert savunmasıyla lacivert-beyazlıları duvara toslattı

ING Basketbol Süper Ligi'nin namağlup iki takımı Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadelesinde kazanan 90-68'lik skorla sarı-lacivertliler oldu. Maça Booker'ın müthiş oyunuyla giren Kanarya, Şehmus'un da katkısıyla ilk çeyreği 24-16 önde kapattı. İkinci periyotta savunmada hata yapmayan, hücumda da takım olarak iyi oynayan Fenerbahçe, soyunma odasına 47-31 önde gitti. Üçüncü çeyrekte de etkili performans sergileyip Biberovic ile coşan sarı-lacivertliler, son çeyreğe 68-45 üstün girdi. Bu bölümde de rakibine şans tanımayan F.Bahçe, parkeden 90-68 galip ayrılarak 4'te 4 yaptı ve liderliğe kuruldu. Anadolu Efes ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları: İŞKUR 4 bin TL maaş ile ilkokul mezunu personel alımı bilgileri
5 terörist böyle etkisiz hale getirildi! İşte ZMA’nın termal kamerasından operasyon anı
Ümit Karan soluğu savcılıkta aldı! 1 milyon 700 bin lirasını kaptırdı
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile MPİ 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Okullar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçilecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Derbiden sonra Vitor Pereira'ya şok sözler! 'Kırmızı kart ve penaltı...'
SON DAKİKA | ABD dahil 10 ülkeden küstah Kavala çağrısı! Türkiye'den peş peşe sert tepkiler: Kabul edilemez
Alanya'da 9 gollü çılgın maç! Bülent Korkmaz'ın takımından gövde gösterisi
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe Efes’i dağıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA