Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Fenerbahçe koçu Aleksandar Djordjevic: Bizim için meydan okuma maçı
Giriş Tarihi: 19.10.2021 15:23

Fenerbahçe koçu Aleksandar Djordjevic: Bizim için meydan okuma maçı

DHA
Fenerbahçe koçu Aleksandar Djordjevic: Bizim için meydan okuma maçı

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, "Bizim için çok iyi bir meydan okuma olacak Real Madrid karşılaşması. Çok zor bir maç olacak ama bununla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Aleksandar Djordjevic, ING Basketbol Süper Ligi'nin 4'üncü haftasında Anadolu Efes'i 90-68 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes karşısında harika bir galibiyet elde ettiklerini dile getiren Aleksandar Djordjevic, "Özellikle buna savunma olarak maça yaklaşımımız ile birlikte fark yarattığımızı düşünüyorum. Anadolu Efes'e karşı büyük saygı duyuyoruz, onlar hem Euroleague hem de Türkiye liginde son şampiyonlardı. Bu saygıyı gösterdik ve bunu savunmadaki konsantrasyonumuza yansıttık. Takım olarak bir karakter oluşturmaya çalışıyoruz. Bugünkü maçtaki oyunumuzla da bunu ortaya koymaya başladığımızı düşünüyorum. Bu maçı bir an evvel unutmalıyız. Önümüzde her zaman en önemli maç bir sonraki maç. Onun için bu maçı unutup ilerleyen karşılaşmalara bakacağız" dedi.

"SAVUNMA ANLAMINDA ÇOK İYİ OYUN SERGİLEDİK"

Savunma anlamında çok iyi bir oyun sergilediklerini ifade eden Djordjevic, "Bu sadece bu maçta değil, geçtiğimiz maçlarda da böyleydi aslında. Yavaş yavaş oyunumuzun bu bölümünü geliştireceğiz" diye konuştu.

"ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK AMA BUNUNLA YÜZLEŞMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Djordjevic, Euroleague'de karşılaşacakları Real Madrid mücadelesi ile ilgili olarak ise şunları dile getirdi: "Bizim için çok iyi bir meydan okuma olacak Real Madrid karşılaşması. Çünkü çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Çok iyi bir durumda olan ve çok geniş bir kadroya sahip olan bir ekiple oynayacağız. Deplasmanda oynamak için en zor rakiplerden birisi, belki en başında geliyor. Şampiyon mantalitesine sahipler. Kısaları çok yaratıcı. Çok ölümcül şutörleri var. Çok zor bir maç olacak ama bununla yüzleşmeyi dört gözle bekliyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Son dakika... Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler: "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Özdemir Bayraktar'a veda... Bu karenin sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
Son dakika haberleri... Bütçede dar gelirli vatandaşa destek öne çıktı
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçiliyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı
Son dakika haberi: Prens Selman, Fenerbahçe'nin yıldızını gözüne kestirdi! Newcastle Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir...
Galatasaray Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı attı! Vitor Pereira'nın prensiydi...
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe koçu Aleksandar Djordjevic: Bizim için meydan okuma maçı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA