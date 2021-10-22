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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Bir hüzün, bir sevinç

Bir hüzün, bir sevinç

THY Avrupa Ligi’nde Anadolu Efes, Rus ekibi Kazan’ı yenerek ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko ise Real Madrid’e İspanya’da teslim oldu

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 5. hafta maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek ilk galibiyetini aldı. Temsilcimiz ilk çeyreği 22-18 kaybetti. UNICS Kazan'ın alan savunmasıyla zorlanan Efes, devreyi de 37-32 geride kapattı. İkinci yarıda savunmasını sertleştiren ve taraftar desteğini arkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Lacivertbeyazlı takım, karşılaşmayı 71-68 kazandı. Fenerbahçe Beko ise büyük çekişmeye sahne olan maçta deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e bir sayı farkla 70-69 mağlup oldu.

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