Bir hüzün, bir sevinç

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes 5. hafta maçında Rusya temsilcisi UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek ilk galibiyetini aldı. Temsilcimiz ilk çeyreği 22-18 kaybetti. UNICS Kazan'ın alan savunmasıyla zorlanan Efes, devreyi de 37-32 geride kapattı. İkinci yarıda savunmasınısertleştiren ve taraftar desteğiniarkasına alan Anadolu Efes, Bryant'ın üç sayılık basketiyle skoru tekrar lehine çevirdi: 54-53. Lacivertbeyazlı takım, karşılaşmayı 71-68 kazandı. Fenerbahçe Beko ise büyük çekişmeye sahne olan maçta deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e bir sayı farkla 70-69 mağlup oldu.