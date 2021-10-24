Tofaş, eksik Bahçeşehir’e şans tanımadı

Bentil ve Williams’tan yoksun Kırmızı Ejderhalar, tam 26 asistle oynayan Bursa ekibine evinde mağlup oldu
ING Basketbol Erkekler Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, sahasında Tofaş'a 84-73 yenildi. Bahçeşehir Koleji'nde Devin Williams ve Ben Bentil'in sakatlıkları nedeniyle transfer edilen 2.10'luk Richard Solomon ilk kez forma giydi ve 6.5 dakika sahada kaldı. Maçı baştan sona üstün götüren Tofaş tam 26 asistle hücumda çok iyi bir gün geçirirken bu takıma da olumlu yansıdı ve tam 5 oyuncu çift hanelisayı üretti. Maça iyi başlayan Tofaş, Muhammed'in 10 sayı ile ayakta tuttuğu rakibi karşısında ilk periyodu 18-14 önde tamamladı. Konuk ekip Shepherd-Zubcic'in sayıları ile devreye de 41-29 önde girdi. İkinci yarıda Tofaş, Jamar Smith'in devreye girmesiyle canlanan rakibi karşısında farkın 7'den aşağı inmesine izin vermedi ve 84-73'lük sonuçla ligde 5. maçında 4. galibiyetini aldı. Pınar Karşıyaka ise Gaziantep Basket'i deplasmanda 76-67 mağlup etti.
SAHAYA ENERJİ KOYAMADIK
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, müsabakanın ardından şunları söyledi: "Takım olarak hem hücum hem de müdafaada yüksek enerjiyle oynadığımız bir sisteme sahibiz. Ne yazık ki iyi bir rakibe karşı kazanmak için gerekli olan enerjiyi ve çabayı sahaya yansıtamadık. Hafta içi bir Avrupa deplasmanımız daha var. Vakit kaybetmeden ZZ Leiden maçı için hazırlıklarımıza başlayacağız. Oynadıkları basketbol ve aldıkları galibiyet için rakibimiz TOFAŞ'ı tebrik ediyor, ligde ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde kendilerine başarılar diliyorum.''