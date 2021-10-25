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Giriş Tarihi: 25.10.2021 12:37 Son Güncelleme: 25.10.2021 12:37

Furkan Korkmaz'dan 9, Alperen Şengün'den 7 sayılık katkı

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Furkan Korkmaz’dan 9, Alperen Şengün’den 7 sayılık katkı

NBA'de Philadelphia 76ers, Oklahoma City Thunder'ı 115-103 mağlup ederken Furkan Korkmaz'dan galibiyete 9 sayılık katkı geldi. Boston Celtics'in deplasmanda Houston Rockets'ı 107-97 mağlup ettiği maçta ise Alperen Şengün'ün 7 sayılı yeterli olmadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 121-118 mağlup etti.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Lakers, ağırladığı Grizzlies'ı 3 sayı farkla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetine ulaştı.

Lakers'ta 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olan Carmelo Anthony, lig kariyerindeki toplam sayısını 27 bin 410'a çıkararak eski oyuncu Moses Malone'u geçti ve NBA tarihinde en skorer oyuncular listesinde 9. sıraya yükseldi. Anthony Davis 22 sayı, 8 ribaunt ve 4 blok, LeBron James 19 sayı, 6'şar ribaunt ve asist, Russell Westbrook ise 13'er sayı ve asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 3. maçında ilk kez kaybeden Grizzlies'ta Ja Morant 40 sayı ve 10 asist, Steven Adams 14 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yapmasına rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

FURKAN KORKMAZ'DAN 9, ALPEREN ŞENGÜN'DEN 7 SAYI

Philadelphia 76ers, Seth Curry'nin etkili oyununun yardımıyla deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 115-103 mağlup etti.

Sezonun 3. maçında ikinci galibiyetine ulaşan Philadelphia 76ers'ta Curry, 28 sayı, 3'er ribaunt ve asist, Joel Embiid 22 sayı, 9 ribaunt ve 6 asist, Tobias Harris 14 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Tyrese Maxey 14, Georges Niang 12 sayı, Danny Green 11 sayı ve 8 ribaunt, yaklaşık 17 dakika süre alan milli basketbolcu Furkan Korkmaz da 9 sayı, 3 asist ve 1 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon henüz galibiyetle tanışamayan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Josh Giddey 19 sayı, 8 ribaunt, 7 asist ve 4 top çalmayla oynadı.

Boston Celtics'in deplasmanda Houston Rockets'ı 107-97 mağlup ettiği maçta ise Jayson Tatum 31 sayı ve 9 ribaunt, Al Horford 17 sayı ve 10 ribauntluk performanslarıyla takımlarına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 3. maçında 2. kez kaybeden Rockets cephesinde Jalen Green 30 sayı, Christian Wood 20 sayı ve 9 ribaunt, NBA'de ilk sezonunu geçiren Alperen Şengün ise 19 dakikada 7 sayı, 4'er ribaunt ve asist, 3 top çalma ve 1 blokla maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 95-111

Houston Rockets-Boston Celtics: 97-107

New York Knicks-Orlando Magic: 104-110

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 103-115

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 107-119

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 121-118

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Furkan Korkmaz'dan 9, Alperen Şengün'den 7 sayılık katkı
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