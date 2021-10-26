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Giriş Tarihi: 26.10.2021 10:05

Anadolu Efes'in rakibi Panathinaikos

AA
Anadolu Efes’in rakibi Panathinaikos

Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 6. hafta mücadelesinde Yunan ekibi Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Anadolu Efes, çıktığı 5 maçta 4 yenilgi alırken, Panathinaikos da 4 kez mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos OPAP'a konuk olacak.

Atina'da oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonuna ise kötü bir başlangıç yaptı ve ilk 4 maçını mağlubiyetle tamamladı. İlk galibiyetini ligin 5. haftasında UNICS Kazan'ı 71-68 yenerek elde eden lacivert-beyazlı ekip ligde 15. sırada bulunuyor.

Geride kalan 5 haftada 4 yenilgi 1 galibiyet alan Panathinaikos OPAP ise 16. basamakta yer alıyor.

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Anadolu Efes'in rakibi Panathinaikos
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