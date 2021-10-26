Cedi ve Ömer’in takımları kazandı! Bulls 25 yıllık rekoru kırdı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Bulls, Raptors'ı üç sayı farkla mağlup ederek sezonun 4. maçından da galip ayrıldı ve Michael Jordan'ın forma giydiği 1996-1997'den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza attı.

Konuk ekip Bulls'ta DeMar DeRozan, eski takımı Raptors'a karşı 26 sayı, 6 asist, 4 ribauntluk performans sergiledi. Zach LaVine 22, Nikola Vucevic 17, Lonzo Ball 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Raptors'ta OG Anunoby 22, Gary Trent Jr 18, Fred VanVleet 15 sayı kaydetti.