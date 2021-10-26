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Giriş Tarihi: 26.10.2021 21:11 Son Güncelleme: 26.10.2021 21:13

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'ya karşı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Barcelona’ya karşı!

THY EuroLeague'de ülkemizi temsil eden takımlardan Fenerbahçe Beko, bu akşam saat 20.45'te başlayan karşılaşmada İspanyol temsilcisi Barcelona'yı ağırlıyor.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayan bu önemli karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanıyor.

Son 2 sezonda 4 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. F.Bahçe'de bu sezon 12.4 sayı ortalamasıyla De Colo'yu Booker 10.2, Vesely de 9.6 ile takip ediyor. Verimlilik puanında da De Colo 16.8 ile ilk sırada yer alıyor.

İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona

İKİNCİ ÇEYREK | Fenerbahçe Beko 22-15 Barcelona

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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Barcelona'ya karşı!
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