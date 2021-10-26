Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de Barcelona’ya karşı!

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Barcelona ile karşılaşıyor. Saat 20.45'te başlayan bu önemli karşılaşma beIN Sports 3'ten yayınlanıyor.
Son 2 sezonda 4 kez karşılaştığı rakibine karşı galibiyet sevinci yaşayamayan Kanarya, taraftarı önünde şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. F.Bahçe'de bu sezon 12.4 sayı ortalamasıyla De Colo'yu Booker 10.2, Vesely de 9.6 ile takip ediyor. Verimlilik puanında da De Colo 16.8 ile ilk sırada yer alıyor.
İLK ÇEYREK SONUCU | Fenerbahçe Beko 20-15 Barcelona
İKİNCİ ÇEYREK | Fenerbahçe Beko 22-15 Barcelona