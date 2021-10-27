Kanarya son topta yıkıldı

THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Barcelona'ya 76-74 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 20-15 önde kapattı ama soyunma odasına İspanyol takımı 35-29 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte fark azalırken son bölüme 49-48 Barça üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılaşmanın sonlanmasına6 saniye varken F.Bahçe'denBooker, smacıyla skoru74-74'e getirdi. Ancak bitime0.2 saniye kala Mirotic'in2 sayılık atışı Kanarya'ya 6.maçında 4. yenilgisini tattırdı. Fenerbahçe'de Vesely 24 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken, Barcelona'da Higgins 18 sayıyla oynadı. FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda da Pınar Karşıyaka, evinde bir başka İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya 72-67 kaybetti. F Grubu'nda ise Tofaş, deplasmanda Fransızekibi SIG Strasbourg'u 76-74devirdi. EuroCup'ta da FruttiExtra Bursaspor, deplasmandaİtalyan kulübü ReyerVenezia'yı 70-68'lik skorla yıktı.
TRİBÜNDE GERGİNLİK
F.Bahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı tribünden izledi. Maç sonrası bazı taraftarlar, takımı protesto etti. Başkan Koç da bu taraftarların yanına gidince bir süre gerginlik yaşandı.