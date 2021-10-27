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Giriş Tarihi: 27.10.2021

Kanarya son topta yıkıldı

Kanarya son topta yıkıldı
THY EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Barcelona'ya 76-74 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ilk çeyreği 20-15 önde kapattı ama soyunma odasına İspanyol takımı 35-29 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte fark azalırken son bölüme 49-48 Barça üstünlüğüyle gidildi. Dördüncü periyotta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Karşılaşmanın sonlanmasına 6 saniye varken F.Bahçe'den Booker, smacıyla skoru 74-74'e getirdi. Ancak bitime 0.2 saniye kala Mirotic'in 2 sayılık atışı Kanarya'ya 6. maçında 4. yenilgisini tattırdı. Fenerbahçe'de Vesely 24 sayıyla müsabakanın en skoreri olurken, Barcelona'da Higgins 18 sayıyla oynadı. FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda da Pınar Karşıyaka, evinde bir başka İspanyol temsilcisi BAXI Manresa'ya 72-67 kaybetti. F Grubu'nda ise Tofaş, deplasmanda Fransız ekibi SIG Strasbourg'u 76-74 devirdi. EuroCup'ta da Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda İtalyan kulübü Reyer Venezia'yı 70-68'lik skorla yıktı.

TRİBÜNDE GERGİNLİK
F.Bahçe Başkanı Ali Koç da karşılaşmayı tribünden izledi. Maç sonrası bazı taraftarlar, takımı protesto etti. Başkan Koç da bu taraftarların yanına gidince bir süre gerginlik yaşandı.

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Kanarya son topta yıkıldı
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