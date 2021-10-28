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Giriş Tarihi: 28.10.2021 09:55

Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris

AA
Anadolu Efes’in konuğu Zalgiris

Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, 7. hafta mücadelesinde Litvanya ekibi Zalgiris ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes, geride kalan 6 haftada sadece UNICS Kazan'ı yenebildi.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris'i konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Anadolu Efes, 2021-2022 sezonunda şu ana dek istediği sonuçları alamadı. Ligdeki 6 maçta sadece UNICS Kazan'ı 71-68 mağlup edebilen lacivert-beyazlı ekip, 5 karşılaşmadan ise mağlup ayrıldı.

Ligin 6. hafta mücadelesinde de Yunanistan'ın Panathinaikos ekibine deplasmanda 95-69 yenilen Anadolu Efes, tek galibiyetle 17. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçtan da mağlup ayrılan Zalgiris ise son sırada yer alıyor.

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Anadolu Efes'in konuğu Zalgiris
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