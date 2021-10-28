Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Lakers'a büyük şok! Thunder 26 sayı geriden gelip kazandı
Giriş Tarihi: 28.10.2021 11:26 Son Güncelleme: 28.10.2021 11:26

Lakers'a büyük şok! Thunder 26 sayı geriden gelip kazandı

AA
Lakers’a büyük şok! Thunder 26 sayı geriden gelip kazandı

NBA'de Oklahoma City Thunder ile Los Angeles Lakers karşı karşıya geldi. Müsabakanın ikinci çeyreğinde 26 sayı geriye düşen Thunder, karşılaşmayı 123-115 kazanmayı bildi.

NBA'de normal sezona 10 maçla devam edildi.

Oklahoma City Thunder, ikinci çeyreğinde 56-30 geriye düştüğü maçta sahasında Los Angeles Lakers'ı 123-115 mağlup etti. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 27 sayı ile oynarken Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis'in 30 sayısı yeterli olmadı.

Doğu Konferansı takımlarını karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, deplasmanda Brooklyn Nets'i 106-93 yendi. Konuk ekipte milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 51 saniye görev yaptı, skora katkı sağlayamadı.

Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 92-79 mağlup ettiği mücadelede de Cedi Osman, 4 dakika süre aldı, sayı üretemedi.

SONUÇLAR

Phoenix Suns-Sacramento Kings: 107-110
Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 79-92
Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies: 116-96
Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 123-115
Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 108-113
New Orleans Pelicans-Atlanta Hawks: 99-102
Boston Celtics-Washington Wizards: 107-116
Brooklyn Nets-Miami Heat: 93-106
Orlando Magic-Charlotte Hornets: 111-120
Toronto Raptors-Indiana Pacers: 118-100

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Zincir marketlerin oyunu belgelendi: Fahiş fiyatı birlikte belirlediler
Usta sanatçı Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay’dan kötü haber...
Son dakika: Mohamed Salah’ın Liverpool’dan istediği zam dudak uçuklattı! Cristiano Ronaldo’dan bile…
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan sözünü vermişti Yarın açılıyor; İşte yeni AKM
Son dakika haberler: Galatasaray'da Fatih Terim'den kaçan penaltı sonrası flaş karar
SON DAKİKA | Bitcoin çakıldı: Kripto paralar türbülansta: Shiba coin ne kadar, kaç dolar?
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret zammı ne kadar ve kaç lira olacak? 2022 Asgari ücret zam görüşmeleri başlıyor
SON DAKİKA: Şebnem Şirin, Furkan Zıbıncı tarafından katledilmişti! Şebnem Şirin cinayetinde şok detaylar ortaya çıktı...
CHP'nin kararı tüm Türkiye'yi şoke etti! İpler artık HDP'de
Son dakika haberler! Dev teşvik paketi geliyor: Bakkaldan eczacıya tüm sektörlerde...
ARKADAŞINA GÖNDER
Lakers'a büyük şok! Thunder 26 sayı geriden gelip kazandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA