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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Anadolu Efes farkını gösterdi

TURGUT DOĞAN
Anadolu Efes farkını gösterdi
THY Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamayan son şampiyon Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'ı 34 sayı farkla 94-60 yenerek kendine geldi. Rakibinin alan savunması karşısında Simon ve Moerman ile üç sayılık basketler üreten lacivert- beyazlılar, soyunma odasına 44-29 üstün gitti. Sahadaki tüm oyuncularıyla skor üretmeyi başaran Efes, mücadeleyi 94-60 kazanarak THY Avrupa Ligi'ndeki 2. galibiyetini aldı. Efes, ribauntlarda 44-28 üstünlük kurarken, Tibor Pleiss 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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Anadolu Efes farkını gösterdi
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