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Giriş Tarihi: 30.10.2021 21:58 Son Güncelleme: 30.10.2021 21:59

Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık! Burak Elmas'tan teşekkür

İHA
Ekrem Memnun’dan büyük fedakarlık! Burak Elmas’tan teşekkür

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ağabeyi İsmet Memnun'un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan Erkek Basketbol Başantrenörü Ekrem Memnun’a teşekkür etti.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 99-84 kazandıkları Bursaspor maçını Sinan Erdem Spor Salonu'nda izleyerek takıma destek verdi. Ağabeyi İsmet Memnun'un vefat haberini almasına rağmen takımının başında sahaya çıkan Başantrenörü Ekrem Memnun'a teşekkür eden Başkan Elmas, "Öncelikle bugün acı kaybına rağmen sahada takımının başında olan sevgili Ekrem hocamıza teşekkür ediyorum. Kendisine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Böyle üzgün bir gününde takım başında olduğu için de kendisine bir Galatasaraylı olarak teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Türk sporuna hizmet edecek genç oyuncuları yetiştirme misyonunu üstlendiklerini vurgulayan Elmas, "Erkek basketbolda ve tüm amatör şubelerdeki arkadaşlarımız Galatasaray'ın hak ettiği yerde olması için çok büyük emek sarf ediyorlar. Bugünün başka bir sevindirici yanı da maçın son bölümlerinde sahaya 16 yaşında genç bir oyuncumuzun girmesiydi. Bu, Galatasaray'ın tüm amatör branşlarda çizmeye çalıştığı vizyonun bir göstergesi. Genç Türk oyuncularımızı Türk sporuna kazandırmak onları iyi bir Galatasaraylı olarak yetiştirmek istiyoruz. Başta sevgili Erden Timur, Barış Nane ve Reha Keskin arkadaşlarımıza buraya verdikleri emekler için teşekkür ederim. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz ama daha yolumuz uzun" diye konuştu.

Galatasaray Futbol A Takımı kaptanlarından Arda Turan'ın Sinan Erdem Spor Salonu'nda basketbol takımına verdiği destek ile ilgili ise Burak Elmas, "Galatasaray'da kaptanlık sadece bulunduğunuz takımda olmuyor. Camiada kaptan olmak kolay bir şey değil. Arda da çok iyi bir Galatasaraylı. Takımlarımızı basketbol ve diğer branşlarda da yalnız bırakmayan çok iyi bir Galatasaraylı. Onun bizimle beraber olmasından çok mutluyuz" dedi.

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Ekrem Memnun'dan büyük fedakarlık! Burak Elmas'tan teşekkür
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