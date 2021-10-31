Son sözü Bahçeşehir söyledi

ING Basketbol Süper Ligi’nde Kırmızı Erderhalar, Ankara’da Türk Telekom’u son dakikalardaki müthiş oyunuyla devirdi. Bentil 14 sayı, 8 ribauntla yıldızlaştı
Bahçeşehir Koleji, ING Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Türk Telekom'a konuk oldu. Baştan sona kadar büyük bir mücadeleye sahne olan maçta Kırmızı Ejderhalar, son bölümde yakaladığı10-0'lık seriyle parkeden 75-74 galip ayrıldı. İlk çeyreği Ankara ekibi 23-21 üstün geçti. Langston Hall'la etkili olan ve Kırmızı Erderhalar rakibini yakaladı ve soyunma odasına 42-42 eşitlikle gidildi. Final periyoduna iyi başlayan Türk Telekom arka arkaya bulduğu sayılarla 7-0'lık seri yakaladı ve 34. dakikayı 71-65 önde geçti. Pota altında katı savunma uygulayanBahçeşehir, Bentil ile bulduğu sayılarla farkıeritti. Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi Bahçeşehir Koleji 75-74 kazandı. Kenardan gelen Bentil, 14 sayı, 8ribauntla galibiyette büyükrol oynadı.
BU GALİBİYETE İHTİYACIMIZ VARDI
Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak, mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı: "FIBA Europe Cup'ta iyi gidişimizi sürdürüyoruz. Bir yandan ING Basketbol Süper Ligi'nde de kazanmamız gereken maçlar var. Bu maç onlardan biriydi. İhtiyacımız olan bu galibiyetin Türk Telekom deplasmanında gelmesi bizim için önemli."