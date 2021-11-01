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Giriş Tarihi: 1.11.2021 09:54 Son Güncelleme: 1.11.2021 09:55

Alperen Şengün 11 sayı attı Rockets Lakers'a kaybetti

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Alperen Şengün 11 sayı attı Rockets Lakers’a kaybetti

NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, Los Angeles Lakers ile karşı karşıya geldi. Rockets'ın Lakers'a 95-85 yenildiği müsabakada Alperen 11 sayı 7 ribauntluk katkı yaptı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 95-85 kaybettikleri Los Angeles Lakers maçında 11 sayı, 7 ribaunt üretti.

NBA'e 5 karşılaşmayla devam edildi. Lakers, Russell Westbrook'un 20 sayı, 9 asist, 8 ribaunt ve kenardan oyuna giren Carmelo Anthony'nin 23 sayı, 4 blokla öne çıktığı müsabakada Rockets'ı yendi.

Ev sahibi Lakers'ta Anthony Davis 16 sayı, 13 ribaunt, LeBron James de 15 sayı, 8 asist, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynadı.

Peş peşe 4. yenilgisini alan Rockets'ta Christian Wood 16 sayı, 13 ribaunt, Eric Gordon 17 sayı ve Alperen Şengün 11 sayı, 7 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla mücadele etti.

JAZZ, ŞAMPİYON BUCKS'I MAĞLUP ETTİ

Utah Jazz, son şampiyon Milwaukee Bucks'a konuk olduğu karşılaşmayı 107-95 kazandı ve 6. maçında 5. galibiyetini aldı. Jazz'ı galibiyete, 28 sayı kaydeden Donovan Mitchell ve 20 sayı atan Mike Conley taşıdı.

Üst üste 3. maçını kaybeden Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Grayson Allen ise 18 sayı, 6 ribauntla karşılaşmayı tamamladı.

SONUÇLAR

Dallas Mavericks-Sacramento Kings: 105-99
Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 95-107
Charlotte Hornets-Portland Trail Blazers: 125-113
Brooklyn Nets-Detroit Pistons: 117-91
Los Angeles Lakers-Houston Rockets: 95-85

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Alperen Şengün 11 sayı attı Rockets Lakers'a kaybetti
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