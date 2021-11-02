Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Furkan Korkmaz 15, Cedi Osman'dan 13 sayılık katkı
Giriş Tarihi: 2.11.2021 10:55

Furkan Korkmaz 15, Cedi Osman'dan 13 sayılık katkı

AA
Furkan Korkmaz 15, Cedi Osman’dan 13 sayılık katkı

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-103 kazandıkları Portland Trail Blazers maçında 15 sayı, 5 asistle oynadı.

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. All-star pivotu Joel Embiid'den yoksun sahaya çıkan 76ers, Seth Curry'nin 23 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Georges Niang'ın 21 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ürettiği maçta Trail Blazers'ı yendi.

Ev sahibi 76ers'ta Furkan Korkmaz 15 sayı, 5 asist, Andre Drummond ise 14 sayı, 15 ribaunt, 7 asist, 5 top çalmalık katkı sundu.

Trail Blazers cephesinde Damian Lillard 20 sayı, 10 asist, 7 ribaunt, Norman Powell 22 sayı ve C.J. McCollum 20 sayıyla maçı tamamladı.

CEDİ, HORNETS POTASINA 13 SAYI ATTI

Cleveland Cavaliers, Jarrett Allen'ın 24 sayı, 16 ribaunt, 3 blok ve Lauri Markkanen'in 21 sayı, 8 ribaunt, 3 blokluk performansı sayesinde Charlotte Hornets deplasmanından 113-110 galip ayrıldı.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta oyuna sonradan dahil olan Cedi Osman da 13 sayı, 2 asist üretti.

Hornets'ta 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle sahanın en etkili ismi olan LaMelo Ball ve 23 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Terry Rozier'in gayreti galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 131-118
Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers: 110-113
Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 113-103
Atlanta Hawks-Washington Wizards: 118-111
New York Knicks-Toronto Raptors: 104-113
Boston Celtics-Chicago Bulls: 114-128
Memphis Grizzlies-Denver Nuggets: 106-97
Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 97-115
Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 99-94

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA EYT HABERİ: EYT’linin emeklilik hesabı: Örneklere bak hesabını kendin yap! 4 örnekle EYT hesaplama
Son dakika haberleri... Şoke eden boşanma davası: Eşim bana eskort ayarladı
SABAH'tan bir bomba daha: 6 Rus casusu yakalandı! İşte hedefleri
Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 'Avrupa' itirafı: 'Bize çatışmayı kesmeyin' dediler
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinde kritik bilgi: O vatandaşlar muaf
Millet İttifakı'nda son dakika: Ortakların arasına 'İHANET' girdi!
Ünlü oyuncu Özlem Türkad tüm içtenliğiyle anlattı… Estetik kaygıyla zayıflamadım
SON DAKİKA! Emekli Ocak maaş zammı ile ilgili flaş gelişme: En düşük ve en yüksek SSK-BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son dakika haberi: Yıllar önce Aziz Yıldırım şimdi de Ali Koç! Olay sözler 'Kulüpten içeri bile sokmam'
Son dakika: Son dakika: Lille’in yeni hocasıyla millilerin yıldızı barışmadı! Burak Yılmaz krizinden sonra...
ARKADAŞINA GÖNDER
Furkan Korkmaz 15, Cedi Osman'dan 13 sayılık katkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA