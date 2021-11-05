Moskova fatihi Fenerbahçe!

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup etti. İki takımın da hücumda üretmekte zorlanmadığı ilk yarıyı sarı lacivertliler 44-49 önde tamamladı. İkinci yarı da büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe, kenardan gelen De Colo'nun etkili oyunuyla son periyoda 69-62 üstün girdi. Bitime 2 dakika kala Rus ekibi farkı 3 sayıya indirdi: 78-81. Üçlüğe hemen karşılık verenNando De Colo 01:28 kala farkı yeniden6 sayıya çekti: 78-84. Maçın son 1 dakikasında da iştahlı oyununu sürdüren ve rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-91 kazandı. Kanarya'da 5 isim çift haneli sayılara ulaşırken, De Colo, 18 sayıylatakımının en skorer ismi oldu. JanVesely de 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asistlegalibiyette önemli rol oynadı.