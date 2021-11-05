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Giriş Tarihi: 5.11.2021

Moskova fatihi Fenerbahçe!

Moskova fatihi Fenerbahçe!

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde güçlü rakibi CSKA Moskova’yı deplasmanda devirmeyi başardı

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'yı deplasmanda 91-82 mağlup etti. İki takımın da hücumda üretmekte zorlanmadığı ilk yarıyı sarı lacivertliler 44-49 önde tamamladı. İkinci yarı da büyük çekişmeye sahne oldu. Fenerbahçe, kenardan gelen De Colo'nun etkili oyunuyla son periyoda 69-62 üstün girdi. Bitime 2 dakika kala Rus ekibi farkı 3 sayıya indirdi: 78-81. Üçlüğe hemen karşılık veren Nando De Colo 01:28 kala farkı yeniden 6 sayıya çekti: 78-84. Maçın son 1 dakikasında da iştahlı oyununu sürdüren ve rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 82-91 kazandı. Kanarya'da 5 isim çift haneli sayılara ulaşırken, De Colo, 18 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Jan Vesely de 17 sayı, 7 ribaunt, 3 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

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Moskova fatihi Fenerbahçe!
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