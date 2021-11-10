Anadolu Efes’in rakibi ALBA Berlin

Ligde geride kalan 8 haftada lacivert-beyazlılar 2 galibiyet, 6 mağlubiyetle 16. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyet ve averajla 13. sırada yer alıyor. Son hafta Efes evinde Zenit'e 90-79 mağlup olurken, Berlin ise deplasmanda Zalgiris'i 79-71'lik skorla yendi.

13. RANDEVU

Anadolu Efes ile ALBA Berlin, Euroleague'de bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Efes'in büyük üstünlüğü bulunurken, lacivert-beyazlılar parkeden 11 kez galip ayrıldı. Berlin ise bir galibiyet sevinci yaşadı. Geçtiğimiz sezon oynanan müsabakalarda Efes, İstanbul'da 84-76, Berlin'de de 93-72'lik skorla galip ayrılmıştı.





İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Ligde Anadolu Efes 77.8 sayı, 32.1 ribaund ve 15.4 asist ortalamalarıyla mücadele ederken, ALBA Berlin ise 75.0 sayı, 31.6 ribaund ve 17.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Efes'te Vasilije Micic 16.5, Berlin'de Maodo Lo 15.4 sayı ortalamasıyla oynayarak takımını sırtlıyor.

ANADOLU EFES 736. MAÇA ÇIKIYOR

THY Avrupa Ligi'nde yarın Almanya temsilcisi Alba Berlin'e konuk olacak Anadolu Efes, Avrupa kupalarındaki 736. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 735 karşılaşmada 417 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 488. maçına çıkacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 260 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Alba Berlin ile yarın 15. kez karşı karşıya gelecek. Rakibiyle yaptığı 14 maçta 13 galibiyet elde eden Anadolu Efes, sadece bir kez sahadan mağlup ayrıldı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta Anadolu Efes iki galibiyet aldı. THY Avrupa Ligi'ndeki 12 karşılaşmada ise lacivert-beyazlılar rakibine 11 kez üstünlük kurup, bir defa mağlup oldu.