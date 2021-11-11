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Giriş Tarihi: 12.11.2021 00:07 Son Güncelleme: 12.11.2021 00:07

Anadolu Efes'ten ALBA Berlin'e 27 sayı fark!

AA
Anadolu Efes’ten ALBA Berlin’e 27 sayı fark!

THY Avrupa Ligi’nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi. Anadolu Efes, Avrupa Ligi’nde üçüncü galibiyetini aldı.

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi. Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ALBA Berlin ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Anadolu Efes, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti.

Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes, karşılaşmadan da 90-63 galip ayrıldı.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini aldı.

Türk ekibinde 19 sayıyla Vasilije Micic, ALBA Berlin'de de 13 sayıyla Oscar da Silva maçın en skorer isimleri oldu.

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Anadolu Efes'ten ALBA Berlin'e 27 sayı fark!
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