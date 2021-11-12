Efes, panzer’i ezdi

THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi. Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda etkili olan lacivert-beyazlılar, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti. Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes karşılaşmayı 90-63 kazandı. Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini alırken, deplasmanda ilk kez güldü. Micic 19 sayıylamaçın en skorer ismi oldu.