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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Efes, panzer’i ezdi

Efes, panzer’i ezdi
THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 90-63 yendi. Berlin'deki Mercedes Benz Arena'da oynan karşılaşmada ev sahibi takım, ilk çeyreği 21-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda etkili olan lacivert-beyazlılar, karşılaşmada üstünlük yakalayarak soyunma odasına 51-35 önde gitti. Oyun kontrolünü elinde tutarak son çeyreğe 70-47 önde giren Anadolu Efes karşılaşmayı 90-63 kazandı. Efes, Avrupa Ligi'nde üçüncü galibiyetini alırken, deplasmanda ilk kez güldü. Micic 19 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

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Efes, panzer’i ezdi
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