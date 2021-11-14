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Giriş Tarihi: 14.11.2021 18:02

Şaziye İvegin basketbola ve milli takıma veda etti!

İHA
Şaziye İvegin basketbola ve milli takıma veda etti!

A Kadın Milli Basketbol Takımı’nın uzun yıllar formasını giyen Şaziye İvegin, İzmit’teki Polonya maçı öncesinde basketbola ve milli formaya veda etti. Tecrübeli kaptan gözyaşlarını tutamadı.

A Kadın Milli Basketbol Takımı'nda 329 kez resmi maçta forma giyen ve Türkiye'ye sayısız gurur yaşatan ay yıldızlıların parçası olan Şaziye İvegin, İzmit'te oynanan Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda maç öncesi gözyaşları arasında basketbola veda etti. Türkiye'ye ve milli takıma emekleri için teşekkür edilen Şaziye, son kez çıktığı parkede Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan'ın elinden plaket aldı, takımla son kez fotoğraf çektirerek parkeden ayrıldı. Başarılı sporcu duygusal anlar yaşadı.

Deneyimli kaptan Şaziye İvegin, milli takım ile 2011'de Polonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş ve Fransa'da düzenlenen 2013 Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya sevinci yaşadı. 2021 yılında Londra ve 2016 yılında Rio'da düzenlenen Olimpiyat oyunları kadrosunda yer alan İvegün, ayrıca 2014 yılında Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda forma giydi.

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Şaziye İvegin basketbola ve milli takıma veda etti!
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