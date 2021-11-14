Telekom’dan mucize dönüş

ING Erkekler Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Frutti ExtraBursaspor'u Harrison'ın birison saniyede gelen iki üçlüğüile 83-82 kazandı. Büyük çekişme yaşanan maçta son 13 saniyeye 81-77 geride giren Ankara ekibi önce Harrison'ın ilk üçlüğü ile 81-80'i buldu. Ardından Bursa ekibi Andrews ile çizgiden iki serbest atışta 1 sayı buldu ve Harrison'ın son saniyeüçlüğü ile maçı Türk Telekom83-82 kazanmayı başardı. Türk Telekom bu sonuçla 8'inci maçında 3'üncü galibiyetine ulaşırken, Frutti Extra Bursaspor ise 4'üncü yenilgisi aldı. Diğersonuçlar: Afyon Belediye-Aliağa Petkim: 91-70, Darüşşafaka- Bahçeşehir Koleji: 68-66, Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes: 71-96.