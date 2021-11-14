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Giriş Tarihi: 14.11.2021

Telekom’dan mucize dönüş

Telekom’dan mucize dönüş
ING Erkekler Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Frutti Extra Bursaspor'u Harrison'ın biri son saniyede gelen iki üçlüğü ile 83-82 kazandı. Büyük çekişme yaşanan maçta son 13 saniyeye 81-77 geride giren Ankara ekibi önce Harrison'ın ilk üçlüğü ile 81-80'i buldu. Ardından Bursa ekibi Andrews ile çizgiden iki serbest atışta 1 sayı buldu ve Harrison'ın son saniye üçlüğü ile maçı Türk Telekom 83-82 kazanmayı başardı. Türk Telekom bu sonuçla 8'inci maçında 3'üncü galibiyetine ulaşırken, Frutti Extra Bursaspor ise 4'üncü yenilgisi aldı. Diğer sonuçlar: Afyon Belediye-Aliağa Petkim: 91-70, Darüşşafaka- Bahçeşehir Koleji: 68-66, Büyükçekmece Basketbol- Anadolu Efes: 71-96.

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Telekom’dan mucize dönüş
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