Beşiktaş 4’te 4 yaptı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti ve üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Maça ev sahibi ekip iyi başlasa da Lawson veWhitehead'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan Beşiktaş, ilk periyodu 26-15, devreyi de 37-30 önde tamamladı. İkinci yarıda Michael Roll ile geri dönmeye çalışan Karşıyaka'ya bu şansı tanımayan siyahbeyazlılar, maçtan 79-67 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Tofaş-Gaziantep: 70-89, FenerbahçeBeko-Merkezefendi Bld: 85-77.Galatasaray NEF-Semt 77Yalovaspor: 100-73.