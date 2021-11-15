Haberler Spor Haberleri Basketbol Haberleri Beşiktaş 4’te 4 yaptı
Giriş Tarihi: 15.11.2021

Beşiktaş 4’te 4 yaptı

Beşiktaş 4’te 4 yaptı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 79-67 mağlup etti ve üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Maça ev sahibi ekip iyi başlasa da Lawson ve Whitehead'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele alan Beşiktaş, ilk periyodu 26-15, devreyi de 37-30 önde tamamladı. İkinci yarıda Michael Roll ile geri dönmeye çalışan Karşıyaka'ya bu şansı tanımayan siyahbeyazlılar, maçtan 79-67 galip ayrıldı. Diğer sonuçlar: Tofaş- Gaziantep: 70-89, Fenerbahçe Beko-Merkezefendi Bld: 85-77. Galatasaray NEF-Semt 77 Yalovaspor: 100-73.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef’te kim elendi? TV8 ile 14 Kasım 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
Milyonların sağlığı tehlikede: Hamidiye suyu pislik içinde
Son dakika: Sabri Sarıoğlu yıllar sonra isyan etti! 'İsimlerini duysanız şok olursunuz Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'a asla...'
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Başkan Erdoğan'ın konutunu gözetlerken yakalanmışlardı! Flaş detay ortaya çıktı
Yerli İHA nasıl ortaya çıktı? Başkan Erdoğan, sürece vesile olan ABD anısını anlattı
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
ABD'den terör örgütü YPG'ye üst düzey ziyaret
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş 4’te 4 yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA