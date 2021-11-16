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Giriş Tarihi: 16.11.2021 16:30

Anadolu Efes 737. kez Avrupa sahnesinde

AA
Anadolu Efes 737. kez Avrupa sahnesinde

Euroleague'de Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek olan Anadolu Efes, Avrupa kupalarında 737. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı basketbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı

THY Avrupa Ligi'nde yarın Yunanistan'ın Olympiakos ekibini konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 737. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 736 karşılaşmada 418 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 489. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 261 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

Lacivert-beyazlı takım, Olympiakos ile yarın 47. kez karşılaşacak. Anadolu Efes daha önce rakibiyle yaptığı maçlarda 22 galibiyet ve 24 mağlubiyet yaşadı.

İki ekip arasında FIBA organizasyonlarında oynanan 4 maçta Anadolu Efes bir galibiyet ve 3 mağlubiyet gördü. Avrupa Ligi'ndeki 42 maçta ise takımlar 21'er kez sahadan üstün ayrıldı.

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Anadolu Efes 737. kez Avrupa sahnesinde
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