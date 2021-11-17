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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi

Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi

Sarı-lacivertliler, THY Avrupa Ligi’nde Bayern Münih karşısında son çeyrekte eşitliği yakalasa da parkeden mağlup ayrıldı. 10. maçında 7. yenilgisini yaşadı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Almanya'da Bayern Münih'e 71-63 mağlup oldu. Karşılaşma dengeli başlarken ilk çeyreğin sonlarında iyi hücum eden Bayern Münih, 2. periyoda 22-12 önde girdi. Sarılacivertliler daha sonra toparlanıp Guduric ile etkili oldu ve soyunma odasına giderken fark azaldı: 35-30. Kanarya üçüncü çeyrekte de rakibine üstünlük kurarken fark 3'e indi: 49-46. Bu bölümde temsilcimiz skoru eşitlese de Bayern Münih pes etmedi, Lucic ve Walden ile sonuca gidip 2 maç sonra kazandı. Fenerbahçe Beko ise 10. karşılaşmasında 7. yenilgisini yaşadı. Sarı-lacivertlilerde Guduric 16 sayı atarken Vesely 12 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynadı. Mücadelenin en skoreri ise 22 sayı kaydeden Vladimir Lucic oldu.

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NBA'DE Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 98-92 kaybettikleri Boston Celtics maçında performansıyla öne çıktı. 31 dakika süre aldığı mücadeleyi 26 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 2 top çalmayla tamamlayan Cedi, 26 sayı ile sezonun en iyi performansını gösterirken kariyer rekoruna (29 sayı) da çok yaklaştı. Memphis Grizzlies, Houston Rockets'ı 136-102 yenerken, Houston'da Alperen Şengün, 18 dakikada 9 sayı kaydetti

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Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi
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