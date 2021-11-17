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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:00

NBA'de gecenin sonuçları: Lider Warriors, Nets'i 117-99 yendi! Furkan Korkmaz 6 sayı attı

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NBA’de gecenin sonuçları: Lider Warriors, Nets’i 117-99 yendi! Furkan Korkmaz 6 sayı attı

NBA'de lider Golden State Warriors, Brooklyn Nets deplasmanından 117-99 galip ayrıldı. Stephen Curry 37 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle oynadı. Milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ise Philadelphia 76ers'ın Utah Jazz'a 120-85 kaybettiği maçta 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asist üretti.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 14'te 9 üçlük isabetiyle 37 sayı, 7 ribaunt, 5 asist ürettiği maçta, Doğu Konferansı'nın iddialı ekibi Nets'i yendi.

Warriors'ta Andrew Wiggins 19, Jordan Poole 17 sayılık katkıda bulundu. Yüzde 38,6 saha içi isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Nets'te James Harden 24 sayı, Kevin Durant 19 sayı, 5 ribauntla oynadı.

JAZX, 76ERS'A 35 SAYI FARK ATTI, FURKAN KORKMAZ'DAN 6 SAYI, 5 RİBAUNT
Utah Jazz, Joel Embiid sakatlanmadan önce Doğu Konferansı'nın zirvesinde kadar yükselen Philadelphia 76ers'ı 120-85 mağlup etti.

Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 27 sayı, 6 ribaunt üreten Bojan Bogdanovic, 15 sayı, 17 ribaunt, 4 blokla "double double" yapan Rudy Gobert ve kenardan 20 sayı, 7 ribauntluk katkı sunan Jordan Clarkson taşıdı.

Peş peşe 5. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Shake Milton 18, Tyrese Maxey 16 sayı kaydetti. Furkan Korkmaz da 6 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı.

Günün diğer müsabakasında ise Los Angeles Clippers, ağırladığı San Antonio Spurs'ü, Paul George'un 34 sayı, 9 ribauntluk performansı sayesinde 106-92 yendi.

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NBA'de gecenin sonuçları: Lider Warriors, Nets'i 117-99 yendi! Furkan Korkmaz 6 sayı attı
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