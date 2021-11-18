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Giriş Tarihi: 18.11.2021 11:15 Son Güncelleme: 18.11.2021 11:15

Anadolu Efes çıkışını sürdürmek istiyor! Rakip Monaco

AA
Anadolu Efes çıkışını sürdürmek istiyor! Rakip Monaco

Euroleague'deki temsilcimiz Anadolu Efes, ligin 11. haftasında Sinan Erdem Spor Salonu'nda Monaco'yu ağırlayacak. Avrupa kupalarında 738. maçına çıkacak lacivert-beyazlı basketbol takımı, 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi yaşadı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında yarın Fransa temsilcisi Monaco'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda son şampiyon olan lacivert-beyazlılar, sezona iyi başlayamadı. İlk 4 maçını kaybeden Anadolu Efes, sonrasındaki 6 karşılaşmada 4 galibiyet elde etti.

Son 2 maçını kazanarak bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk kez üst üste 2 galibiyet alan Anadolu Efes, Monaco'yu da yenerek seri yakalamak istiyor.

Fransız temsilcisi ise Avrupa Ligi'nde çıktığı 10 müsabakada 5'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA 738. RANDEVU

THY Avrupa Ligi'nde yarın Fransa'nın Monaco takımını konuk edecek Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa kupalarındaki 738. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 737 karşılaşmada 419 galibiyet ve 318 yenilgi aldı.

Anadolu Efes, 2001-02 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 490. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 262 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 227 kez rakiplerine mağlup oldu.

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Anadolu Efes çıkışını sürdürmek istiyor! Rakip Monaco
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