NBA’de Phoenix Suns durdurulamıyor

BUCKS, LAKERS'I GİANNİS'İN 47 SAYISIYLA YIKTI

Sezona kötü başlayan son şampiyon Milwaukee Bucks, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Lakers karşılaşmasını 109-102 kazandı.

Bucks'ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo, yüzde 78,3 saha içi isabetiyle 47 sayı ve 9 ribaunt üreterek sahanın en etkili ismi oldu. Yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktığı için 8 maç kaçıran Khris Middleton ise 16 sayı, 6 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Lakers'ta Talen Horton-Tucker 25 sayı, 12 ribaunt, Russell Westbrook 19 sayı, 15 asist ve Anthony Davis 18 sayı, 9 ribauntla mücadele etti.