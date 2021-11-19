Anadolu Efes’ten Monaco’ya 21 sayı fark!

Son periyoda 6-0'lık seriyle giren Monaco, 32. dakikada farkı bir kez daha 6 sayıya (73-67) çekti. Müsabaka karşılıklı basketlerle devam etmesine rağmen basit top kayıpları yapan ve hücumlardan boş dönen Anadolu Efes, maçı koparamadı. Müsabakanın son 5 dakikasına 84-75'lik skorla Anadolu Efes üstünlüğüyle girildi. Larkin ve Micic'in kritik basketleriyle farkı çift hanelere taşıyan Ergin Ataman'ın öğrencileri, sahadan 21 sayı farkla 98-77 galip ayrıldı.

Süre bulan bütün oyuncuların skor ürettiği Anadolu Efes'te 17 sayı atan Beaubois'nın yanı sıra 14'er sayı üreten Larkin ve Moerman, 12 sayı kaydeden Pleiss, 10 sayı bulan Petrusev, çift hanelere çıkarak galibiyette önemli rol aldı.

Monaco'da ise 21 sayıyla maçın en skoreri olan Motiejunas ve 18 sayı üreten Lee'nin performansları farklı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Sezona iyi başlayamayan ancak son haftalarda çıkışa geçen son şampiyon Anadolu Efes, üst üste 3, toplamda da 5. galibiyetini aldı. Lacivert-beyazlılar, sahasındaki çift maç haftasını 2'de 2 ile kapattı.

Tarihinde ilk kez THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Monaco ise 6. kez mağlup oldu.